Prof Niam: Jambore Pramuka Muslim Dunia Sukses, Bukti Indonesia Aman

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Kwarnas Pramuka Bidang Kerja Sama Prof Asrorun Niam Sholeh bersyukur bahwa Indonesia sukses dalam penyelenggaraan Jambore Pramuka Muslim Dunia atau World Muslim Scout Jamboree (WMSJ) 2025, mulai dari awal pelaksanaan hingga penutupan.

Kegiatan yang diikuti 16 negara dengan 15.333 peserta ini menjadi bukti bahwa Indonesia aman dan damai.

“Secara umum peserta menyampaikan kepuasannya, dan memiliki kesan baik tentang Indonesia. Jamboree ini terbukti efektif sebagai sarana diplomasi bagi masyarakat dunia,” ujar Prof Niam kepada wartawan di Kantor Kwarnas Merdeka Timur Jakarta, Senin (15/9/2025).

Lebih lanjut Prof Niam yang juga Ketua Panitia Pengarah WMSJ 2025 menegaskan, saat persiapan final kegiatan ini, ada kejadian demonstrasi yang disertai dengan perusakan berbagai fasilitas publik, dan menjadi perhatian dunia.

“Karena itu, beberapa delegasi dunia sempat mempertanyakan keamanan Indonesia. Namun, panitia terus menyakinkan bahwa kondisi aman. Saat yang sama, panitia juga intensif koordinasi internal, komunikasi dengan Pemerintah, dan alhamdulillah dapat terlaksana dengan lancar. Tidak ada satu pun delegasi luar negeri yang membatalkan,” ujar Niam.

Sebelum penutupan, Prof. Niam melaksanakan pertemuan dengan pimpinan kontingen delegari WMSJ (World Muslim Scout Jamboree) 2025 dari seluruh negara peserta. Dalam pertemuan tersebut Prof Niam memberi kesempatan pimpinan untuk menyampaikan catatan evaluasi untuk perbaikan.

Baca Juga: Jambore Kader Posyandu PalmCo Tuai Pujian dari Bupati Asahan

“Kami berdiskusi dalam situasi santai dan informal, dan memberikan kesempatan kepada delegasi luar negeri untuk menyampaikan kesan pesan dan memberikan catatan evaluasi guna perbaikan bagi penyelenggaraaan berikutnya seraya memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan,” ujar Ketua Panitia Pengarah WMSJ 2025 ini menyampaikan.

Dalam pertemuan yang santai tersebut, secara umum, seluruh delegasi menyampaikan apresiasi atas sukses dan rapinya penyelenggaraan Jamboree di Indonesia kali ini.