jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun pemetaan ulang terkait penempatan (redistribusi) 242.482 guru PPPK paruh waktu yang beralih status menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan proses pemetaan penempatan baru guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut tengah dilakukan bersama dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota guna memastikan redistribusi guru sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

“Untuk pemetaan saat ini sedang berjalan, semua Dinas Pendidikan. Karena yang tahu persis keberadaan mereka adalah Dinas Pendidikan,” kata Dirjen Nunuk di Jakarta pada Kamis.

Sebelum pemetaan dilakukan, lanjut Prof Nunuk, Dinas Pendidikan telah melaksanakan verifikasi dan validasi data untuk mengetahui jumlah guru yang aktif mengajar serta kebutuhan formasi guru di setiap wilayah.

Selanjutnya, kata dia, Dinas Pendidikan mengusulkan kebutuhan guru melalui Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) Kemendikdasmen.

Usulan tersebut, lanjutnya, menjadi dasar bagi kementerian untuk menetapkan penempatan guru PPPK penuh waktu yang sebelumnya berstatus PPPK paruh waktu.

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“Jadi ini sedang berproses, baik secara regulasi maupun di dalam sistem dan nanti dipastikan 242 ribu guru itu ada, dan itu yang akan dipetakan,” ujar Prof Nunuk Suryani.

Dia menegaskan proses redistribusi tersebut tidak berarti guru akan ditempatkan jauh dari domisili atau daerah asalnya.