menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Prof Nunuk Ungkap 2 Hal Penting agar Guru PPPK Paruh Waktu Mulus jadi Full Time

Prof Nunuk Ungkap 2 Hal Penting agar Guru PPPK Paruh Waktu Mulus jadi Full Time

Prof Nunuk Ungkap 2 Hal Penting agar Guru PPPK Paruh Waktu Mulus jadi Full Time
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk Suryani bicara soal alih status guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyampaikan hal penting terkait alih status guru PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu atau full time.

Setidaknya ada dua hal penting yang disampaikan Prof Nunuk agar guru honorer bisa mulus naik level menjadi ASN PPPK Paruh Waktu, yang selanjutnya diangkat jadi PPPK penuh waktu.

Pertama, kata Prof Nunuk, semua guru honorer harus masuk Data Pokok Pendidik (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Baca Juga:

Langkah ini penting, kata Prof Nunuk, karena guru honorer yang masuk Dapodik akan mendapatkan afirmasi dari pemerintah.

Afirmasi tersebut, baik berupa peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kompetensi guru honorer.

"Semua guru honorer maupun, ASN baik PNS dan PPPK harus masuk Dapodik," kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani kepada JPNN.com, Minggu (16/11).

Baca Juga:

"Pendataan di Dapodik ini penting agar pemerintah bisa memastikan kesejahteraan gurunya," lanjut Prof Nunuk.

Dia mengatakan, saat ini Kemendikdasmen sedang melakukan penuntasan pendidikan profesi guru (PPG) guru tertentu.

Prof Nunuk menyampaikan dua hal penting agar guru honorer bisa mulus naik level menjadi PPPK penuh waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI