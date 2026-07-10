Prof. Nyarwi: Penegakan Hukum Penting untuk Menjaga Kepercayaan Publik
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dan kebijakan publik, Prof. Nyarwi Ahmad, S.I.P., M.Si., Ph.D., mendukung penuh langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut tuntas perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dia menyoroti langkah tegas Kortas Tipikor Polri dalam membongkar praktik korupsi, menelusuri aliran dana, serta mengungkap pihak-pihak yang terlibat patut didukung dan diapresiasi.
“Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Prof. Nyarwi.
Lebih luas, penegakan hukum menjaga optimisme generasi muda terhadap masa depan Indonesia.
Namun, ia menegaskan penindakan terhadap pelaku juga harus diikuti dengan perbaikan sistem dan budaya yang membuka ruang terjadinya korupsi.
Menurutnya, tanpa reformasi sistem, praktik korupsi akan terus berulang meskipun para pelakunya telah ditindak.
“Ketegasan Kortas Tipikor Polri harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem agar praktik korupsi tidak terus berulang,” tegas Prof. Nyarwi.(era/jpnn)
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Langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut tuntas perkara dugaan korupsi dan TPPU harus didukung
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
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