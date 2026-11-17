jpnn.com - Penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Prof Zainuddin Maliki mengatakan desa dan masyarakat di bawah kini bukan lagi sekadar penerima kebijakan pemerintah, melainkan telah menjadi aktor penentu arah kebijakan nasional melalui berbagai praktik pembangunan dan penguatan ekonomi yang tumbuh dari bawah.

Hal itu disampaikan Prof Zainuddin dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Arah Pembangunan Desa Menuju Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan" bersama para pegiat dan pendamping desa di Desa Balen Kabupaten Bojonegoro, Senin (16/11/2026).

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Menurut Zainuddin, melalui 12 aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Menteri Desa PDT Yandri Susanto berhasil mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi melalui berbagai kelembagaan dan instrumen ekonomi lokal, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta UMKM.

Sejumlah BUMDES bahkan memiliki omzet puluhan miliar. Ada yang Rp17 miliar, bahkan sampai Rp28 miliar per tahun. BUMDES desa Ngoran, Blitar menjadi eksportir Kendang Jimbe ke Tiongkok dengan pendapatan bersih Rp18 miliar per tahun.

"Desa tidak lagi sekadar menunggu kebijakan dari atas. Masyarakat desa sudah bergerak, mengorganisasikan kekuatan ekonominya, membangun usaha, mengelola potensi lokal, dan menciptakan peluang kesejahteraan. Melalui BUMDes, KDMP, dan UMKM, masyarakat desa sesungguhnya sedang ikut menentukan arah pembangunan ekonomi nasional," kata anggota DPR RI 2019-2024 itu.

Dia menjelaskan bahwa BUMDes, KDMP, dan UMKM merupakan kekuatan ekonomi yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. BUMDes mengoptimalkan potensi dan aset desa, KDMP memperkuat konsolidasi ekonomi kolektif masyarakat, sedangkan UMKM menggerakkan produktivitas, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan keluarga.

Ketiganya merupakan bagian dari ekosistem ekonomi rakyat yang tumbuh dari desa. Jika terhubung dalam rantai produksi, distribusi, pembiayaan, dan pemasaran, kekuatan ekonomi desa akan semakin besar dan mampu menjadi bagian penting dari struktur perekonomian nasional.