Prof Zainuddin Maliki: Desa Adalah Ruang Kehidupan yang Harus Dijaga

jpnn.com - Penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Prof. Zainuddin Maliki mengatakan desa adalah ruang kehidupan, kebersamaan, dan semangat saling menguatkan yang harus terus dijaga.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri penyelenggaraan Grebeg Desa Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro pada Minggu (308/2026). Kegiatan yang dihadiri ribuan warga itu dimeriahkan dengan jalan santai, senam bersama, dan festival makan gratis itu.

Prof Zainuddin mengapresiasi masyarakat Desa Sumberejo yang terus merawat tradisi kebersamaan di tengah perubahan sosial yang semakin cepat. Menurutnya, pembangunan desa tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran atau megahnya infrastruktur. Kekuatan utama pembangunan justru terletak pada kualitas hubungan sosial masyarakat.

"Modal terbesar pembangunan desa bukan hanya dana desa atau infrastruktur. Modal terbesar desa adalah kepercayaan, gotong royong, solidaritas, dan kemauan masyarakat untuk maju bersama," kata Prof Zainuddin.

Penerima MKD DPR RI Awards 2022 atas kinerjanya dalam menjaga citra, keluhuran martabat, dan wibawa kelembagaan DPR RI itu menegaskan bahwa festival makan gratis, menjadi simbol kuat bahwa budaya berbagi masih hidup di masyarakat desa di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi yang berpotensi mendorong kehidupan semakin individualistik.

"Jangan sampai kita maju secara teknologi, tetapi mundur dalam kehidupan sosial. Jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi solidaritas justru hilang. Desa harus maju tanpa kehilangan akar budayanya," ujar anggota DPR RI 2019-2024 itu.

Menurutnya, dalam konteks pembangunan nasional, Menteri Desa Yandri Susanto saat ini mendorong desa tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. BUMDes, koperasi, UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, perempuan dan generasi muda didorong menjadi kekuatan yang saling terhubung dalam membangun ekosistem ekonomi desa dengan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.

"Desa yang maju bukan hanya desa yang jalannya mulus atau gedungnya bagus. Desa maju adalah desa yang masyarakatnya sehat, ekonominya bergerak, lingkungannya terjaga, dan warganya tetap guyub," kata dosen LB Sekolah Pascasarjana Universitas KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto itu.