Prof Zudan: 145 Ribu PNS dan PPPK Jadi Target BKN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggandeng Microsoft Indonesia untuk meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Melalui kerja sama tersebut, BKN menargetkan sebanyak 145 ribu PNS dan PPPK mengikuti program pelatihan AI dan penguatan kepemimpinan digital.

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan transformasi birokrasi di era AI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons seluruh ASN baik PNS maupun PPPK

"Perkembangan teknologi AI akan mengubah cara kerja pemerintahan secara mendasar. Berbagai pekerjaan administratif yang selama ini dikerjakan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis," ungkapnya, Sabtu (6/11).

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan kompetensi PNS maupun PPPK agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

"ASN harus mampu bertransformasi dari pelaksana pekerjaan administratif menjadi aparatur yang memiliki kemampuan analitis, strategis, dan mampu menghasilkan solusi bagi berbagai persoalan publik," tegas Zudan.

Dia menjelaskan PNS maupun PPPK masa depan harus memiliki karakter adaptif, menguasai teknologi digital, dan siap memanfaatkan AI dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Kemampuan ASN juga tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman regulasi dan administrasi. Mereka perlu dibekali literasi data, literasi AI, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan menyelesaikan persoalan kompleks.