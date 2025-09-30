Profesi Akuntan Dinilai Makin Berperan Penting Dalam Membangun Ekosistem Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) menegaskan kembali peran strategis akuntan dalam memastikan praktik pelaporan keberlanjutan yang kredibel.

Hal tersebut disampaikan dalam gelaran International Conference bertajuk Enhancing the Roles of Accountants in Sustainability Reporting and Assurance: Bridging Experience and Standards for the Future.

Dalam acara konferensi internasional tersebut, para pemangku kepentingan menekankan akuntan kini menjadi garda depan dalam memastikan bisnis berjalan secara transparan dan beretika.

"Peran akuntan dan auditor kini semakin meluas, tidak hanya sebatas laporan keuangan, tetapi juga menjadi garda depan dalam memastikan keberlanjutan. Profesi ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjembatani tujuan bisnis dengan nilai-nilai keberlanjutan,” ujar Ketua Umum IAPI, Tarkosunaryo.

"Dengan semangat kolaborasi, IAPI dan ISCA percaya bahwa profesi akuntan akan semakin berperan penting dalam membangun ekosistem bisnis yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan,” tutur pria yang juga merupakan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terinspirasi dari visi tersebut, GIAR, sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berfokus pada inovasi, meluncurkan program kaderisasi PETANI, sebuah akronim dari Pemuda, Enterpreuner, Tawakal, Akuntan Amanat, Niat, Ibadah.

Program ini dirancang untuk mendidik dan melatih calon akuntan muda agar memiliki integritas yang kuat dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai ESG (Environment, Social, and Governance).

"Kami sangat sependapat bahwa bisnis tidak bisa hanya fokus pada profit. Growth harus sejalan dengan keberlanjutan. Program PETANI adalah Langkah konkrit kami untuk memastikan bahwa generasi akuntan mendatang memiliki pemahaman yang utuh, bahwa tanggung jawab mereka mencakup lingkungan, sosial, dan ketaatan terhadap regulasi," kata salah satu pendiri GIAR, Muhammad Mansur.(chi/jpnn)