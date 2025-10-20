Profesi LIVE Host Banyak Diminati, TikTok Shop by Tokopedia Hadirkan WaktunyaSTARt!

jpnn.com, JAKARTA - TikTok Shop by Tokopedia menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan talenta digital Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem LIVE commerce nasional.

Komitmen ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan TikTok Shop by Tokopedia yang menunjukkan kewirausahaan masih menjadi aspirasi karier utama di kalangan anak muda Indonesia (23,9 persen), diikuti karyawan sektor swasta (12,4 persen), kreator konten (12,5 persen).

Di antara mereka yang telah aktif sebagai host, profesi LIVE Host menjadi salah satu karier yang diminati (38,1 persen), kreator konten (74 persen), dan wirausaha (18,2 persen).

Berdasarkan data kanal rekrutmen nasional, seperti SIAPkerja-Karirhub Kemnaker dan berbagai platform daring lainnya, permintaan terhadap profesi LIVE Host kini menempati posisi teratas di antara pekerjaan yang paling dibutuhkan di Indonesia.

Sepanjang Januari-Agustus 2025, tercatat lebih dari 786 ribu lowongan dari 89.853 perusahaan.

Profesi host live streaming menjadi salah satu pekerjaan dengan lowongan terbanyak, mencapai 10.190 lowongan pekerjaan.

Senior Director of E-Commerce Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo menyampaikan permintaan terhadap profesi LIVE Host kini menunjukkan tren yang sangat tinggi di Indonesia.

Melihat potensi besar ini, TikTok Shop by Tokopedia melalui program WaktunyaSTARt! berkomitmen untuk membekali masyarakat dengan keterampilan dan wawasan agar dapat menjadi LIVE Host yang profesional dan berkualitas.