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Profesor Feri Kusnandar Terpilih sebagai Ketua Umum di Kongres PATPI 2026

Profesor Feri Kusnandar Terpilih sebagai Ketua Umum di Kongres PATPI 2026
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Kongres PATPI 2026 Tetapkan Prof. Feri Kusnandar sebagai Ketua Umum untuk memperkuat peran ahli teknologi pangan di Indonesia. Foto: dok Patpi

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) menyelenggarakan Kongres dan Annual Meeting PATPI 2026 di Kampus Universitas Sahid, Jakarta.

Forum empat tahunan ini menjadi momentum evaluasi kinerja organisasi, penguatan arah strategis, serta estafet kepemimpinan PATPI untuk periode 2026–2030.

Kongres menetapkan Prof. Feri Kusnandar sebagai Ketua Umum PATPI periode 2026–2030, menggantikan Prof. Dr. Ir. Giyatmi yang telah memimpin PATPI selama periode 2022–2026.

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Kepemimpinan baru diharapkan melanjutkan konsolidasi organisasi sekaligus memperluas kontribusi PATPI bagi masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, riset, serta industri pangan.

“Pergantian kepengurusan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan keberlanjutan estafet pengabdian. PATPI harus semakin kuat sebagai rujukan ilmiah bagi masyarakat, pemerintah/regulator, dan industri,” kata Prof. Giyatmi, Ketua Umum PATPI periode 2022–2026.

Fondasi Kuat Kepengurusan 2022–2026

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Dalam empat tahun terakhir, PATPI memperkuat jaringan organisasi yang kini mencakup lebih dari 30 cabang dan lebih dari 1.100 anggota aktif di seluruh Indonesia.

Penguatan kelembagaan dilaksanakan melalui konsolidasi cabang, penyempurnaan tata kelola, pengembangan Sistem Informasi Anggota, dukungan terhadap kegiatan cabang, serta pemberian PATPI Award untuk para anggota (Kategori Academic Achievement, Invensi Inovasi, dan Young Scientist), PATPI Cabang Award dan Anugerah Produk Pangan Unggulan Mitra PATPI Cabang (Kategori Inovatif, Keberlanjutan, & Warisan Budaya).

PATPI merupakan organisasi profesi yang menghimpun para ahli, akademisi, peneliti, praktisi, dan pemerhati ilmu serta teknologi pangan.

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