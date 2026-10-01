Profesor Henry Indraguna Dorong Reformasi Total Lembaga Pemasyarakatan
jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Unissula Semarang Henry Indraguna mendorong reformasi total lembaga pemasyarakatan (Lapas).
Henry menyampaikan hal itu, Kamis (1/10/2026), menanggapi temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait fasilitas mewah di Lapas Kelas II A Cibinong, Bogor.
Untuk diketahui, Ombudsman saat Sidak menemukan deretan bangunan mewah di Lapas yang kini dinaungi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ini.
Bangunan ini berdiri mengelompok di area belakang lapas. Bentuknya menyerupai vila hingga rumah klaster permukiman.
Fasilitas di dalamnya sangat lengkap dan mewah. Kamar dilengkapi pendingin udara, televisi, hingga sofa empuk, hingga entertainment dan sport seperti alat nge-gym dan simulatior golf.
Menanggapi hal itu, Profesor Henry Indraguna menyebut praktik diskriminasi fasilitas di dalam pemasyarakatan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
"Dalam UU itu ditegaskan semua narapidana memiliki hak dan kewajiban yang sepadan tanpa memandang status sosial," ujar Prof Henry.
Menurut Henry, pembiaran fasilitas mewah yang diberikan oleh pejabat dan aparatur negara adalah bentuk tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi atau suap.
Guru Besar Unissula Semarang Henry Indraguna mendorong reformasi total lembaga pemasyarakatan (Lapas).
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