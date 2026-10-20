Profesor Leibniz Universitat Hannover Jerman Ajak Peneliti Muda Terus Berkolaborasi

jpnn.com, JERMAN - Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia (KREASI) 2026 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditutup pada Senin (19/10/2026) di Yogyakarta.

KREASI 2026 menjadi wadah bagi siswa SMP/MTs dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan penelitian dan inovasi sejak dini.

Tahun ini, lebih dari 1.000 siswa mengirimkan proposal penelitian, dan sebanyak 350 siswa berhasil melaju ke babak final setelah melalui proses seleksi dan pembinaan.

Kompetisi ini dirancang sebagai proses pembelajaran penelitian yang berkelanjutan. Dimulai dari pengajuan proposal, peserta yang lolos seleksi melanjutkan ke babak semifinal dan memperoleh pembinaan dari para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta akademisi perguruan tinggi.

Melalui proses tersebut, peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga belajar merumuskan masalah, menyusun metodologi, mengembangkan gagasan berbasis bukti, dan mempresentasikan hasil penelitian secara ilmiah.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Lysann Zander, profesor dan peneliti di bidang Penelitian Pendidikan Empiris dari Leibniz Universität Hannover, Jerman berpesan kepada para peserta agar memiliki kepercayaan diri untuk terus mengembangkan kemampuan dan gagasan penelitian mereka.

Dia menekankan bahwa penelitian bukanlah pekerjaan yang harus dilakukan sendirian. Kolaborasi dan kemampuan membangun jejaring merupakan bagian penting dalam proses menghasilkan pengetahuan dan mengembangkan inovasi.

Menurutnya, pengalaman bertemu dan berinteraksi dengan sesama peneliti muda, pembimbing, serta akademisi selama KREASI dapat menjadi modal berharga bagi masa depan para peserta.