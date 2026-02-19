Profil Achsanul Qosasi, Perjalanan Karier hingga Kontribusinya untuk Pemerintahan

jpnn.com, JAKARTA - Achsanul Qosasi dikenal sebagai figur yang memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan dan pengelolaan kebijakan publik di Indonesia.

Berlatar belakang karier di lembaga legislatif dan institusi negara, namanya tercatat sebagai salah satu tokoh yang pernah berperan dalam pengawasan dan tata kelola keuangan negara.

Pengalaman tersebut membentuk reputasinya sebagai sosok yang memahami dinamika birokrasi, kebijakan fiskal serta mekanisme kerja lembaga negara di tingkat nasional.

Karier di Pemerintahan dan Lembaga Negara

Nama Achsanul Qosasi mulai dikenal publik luas ketika ia aktif dalam lembaga legislatif. Sebagai anggota DPR RI, ia terlibat dalam proses pembahasan kebijakan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Peran ini menuntut kemampuan komunikasi politik, analisis kebijakan serta pemahaman mendalam terhadap kepentingan publik.

Selanjutnya, ia juga pernah mengemban amanah sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkungan kerja yang menuntut profesionalisme tinggi, ketelitian dan pemahaman menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan negara.