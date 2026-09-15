Profil Amanda Rigby, Aktris yang Dikabarkan Jadi Calon Istri Andre Taulany

jpnn.com, JAKARTA - Nama Amanda Rigby tengah menjadi perbincangan netizen di media sosial. Sebab, dia dikabarkan akan segera menikah dengan komedian Andre Taulany.

Kabar tersebut mencuat setelah surat rekomendasi nikah Andre Taulany dan Amanda Rigby disebut sudah didaftarkan ke KUA Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Terlepas dari kabar tersebut, Amanda Rigby bukan nama baru di industri hiburan Tanah Air. Pemilik nama lengkap Amanda Lintang Larasati Rigby itu lahir di Jakarta pada 6 Januari 1992.

Amanda Rigby dikenal sebagai aktris, presenter, dan model. Dia mulai aktif di dunia hiburan sejak usia muda dan namanya mulai dikenal setelah membintangi sitkom Kejar Tayang sebagai Lea Michelle pada 2009-2010.

Setelah itu, Amanda Rigby kembali mencuri perhatian lewat peran sebagai Luvita dalam sitkom The Transmart pada 2016 hingga 2017. Kariernya di dunia akting kemudian berlanjut ke layar lebar.

Film pertama yang dibintangi Amanda Rigby adalah Sara & Fei: Stadhuis Schandaal pada 2018. Dia kemudian tampil dalam sejumlah film, di antaranya I, Survive, Atas Nama Surga, Marni: The Story of Wewe Gombel, dan Yakin Nikah.

Tidak hanya berkarier sebagai aktris, Amanda Rigby juga dikenal sebagai presenter. Dia pernah menjadi presenter olahraga, termasuk untuk program Premier League dan UEFA Euro 2024.

Sementara itu, nama Amanda Rigby dan Andre Taulany sebelumnya memang kerap menjadi perhatian setelah keduanya tampil bersama dalam sejumlah program hiburan. Kedekatan tersebut bahkan membuat keduanya beberapa kali dijodohkan oleh warganet.