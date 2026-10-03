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Profil Brigjen Pol Rony Samtana, Kapolda Sumsel Baru yang Pernah Jadi Penyidik KPK

Profil Brigjen Pol Rony Samtana, Kapolda Sumsel Baru yang Pernah Jadi Penyidik KPK
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Rony Samtana ditunjuk sebagai Kapolda Sumsel. Foto: dokumen Polda Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Brigjen Pol Rony Samtana ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan, menggantikan Irjen Pol Sandi Nugroho. 

Rony Samtana lahir pada 24 September 1974 dan merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 yang berpengalaman di bidang reserse.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 yang diterbitkan pada Jumat (2/10/2026).

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Dalam telegram tersebut, Irjen Pol Sandi Nugroho dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri untuk penugasan di luar struktur.

Sementara itu, Brigjen Pol Rony Samtana mendapat amanah baru sebagai Kapolda Sumsel.

Sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Sumsel, Rony Samtana menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumsel sejak Desember 2025.

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Dia sebelumnya juga pernah mengemban jabatan sebagai Wakapolda Sumatera Utara.

Rony Samtana merupakan alumni SMA Taruna Nusantara dan menyelesaikan pendidikan pada 1993.

Rony Samtana ditunjuk sebagai Kapolda Sumsel menggantikan Irjen Pol Sandi Nugroho. Ini profil Rony Samtana.

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