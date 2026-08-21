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Profil dan Perjalanan Karier Ruben Onsu yang Kini Berstatus Tersangka

Profil dan Perjalanan Karier Ruben Onsu yang Kini Berstatus Tersangka
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Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu tengah jadi perbincangan netizen di media sosial.

Kali ini bukan soal karier di dunia hiburan atau masalah rumah tangga, tetapi kasus hukum.

Ruben Onsu yang selama ini jauh dari gosip miring kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan atau penggelapan investasi.

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Profil Singkat Ruben Onsu

Pemilik nama lengkap Ruben Samuel Onsu itu lahir di Jakarta, 15 Agustus 1983. Dia dikenal sebagai presenter, komedian, aktor, penyanyi, sekaligus pengusaha.

Karier Ruben Onsu di dunia hiburan dimulai sejak akhir 1990-an melalui grup Lenong Bocah. Dari sana, dia perlahan merambah berbagai program televisi hingga dikenal luas sebagai salah satu presenter papan atas.

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Nama Ruben Onsu makin populer setelah membawakan sejumlah program televisi, seperti Pesbukers, Kiss, Mamamia, hingga Brownis. Selain menjadi presenter, dia juga terjun ke dunia akting dan musik. Pria berusia 43 tahun itu pernah membintangi sejumlah film, di antaranya Tina Toon dan Lenong Bocah, Pijat Atas Tekan Bawah, dan Ummi Aminah.

Kesuksesan di layar kaca kemudian dikembangkan ke dunia bisnis. Ruben Onsu membangun usaha kuliner Geprek Bensu, serta sejumlah bisnis lain seperti Big Ben Kopi. Dia juga mengembangkan aktivitas di bidang media digital melalui Media Onsu Perkasa.

Presenter Ruben Onsu tengah jadi perbincangan netizen di media sosial. Kali ini bukan soal karier...

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