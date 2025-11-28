menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Profil Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Viral karena Pernikahan Siri dengan Inara Rusli

Profil Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Viral karena Pernikahan Siri dengan Inara Rusli

Profil Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Viral karena Pernikahan Siri dengan Inara Rusli
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Nama Insanul Fahmi ramai diperbincangkan setelah mengaku sudah menikah Inara Rusli, secara agama alias siri.

Kontroversi ini mencuat setelah istrinya, Wardatina Mawa, melaporkan Fahmi dan Inara ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan.

Wardatina kemudian tampil di podcast Denny Sumargo dan menunjukkan bukti yang diduga terkait hubungan suaminya dengan Inara.

Baca Juga:

Sementara itu, dalam podcast bersama dr. Richard Lee, Fahmi membantah tuduhan perselingkuhan dan menyebut telah menjatuhkan talak kepada Wardatina.

Nah, siapa sih Insanul Fahmi yang membuat hati Inara Rusli kepincut?

Latar Belakang Singkat

Insanul Fahmi merupakan pria asal Medan berusia 25 tahun. Da menikah dengan Wardatina Mawa pada 27 Januari 2019, dan memiliki satu anak laki-laki.

Baca Juga:

Fahmi menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komputer di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun ajaran 2022/2023.

Karier dan Usaha

Fahmi dikenal sebagai pengusaha muda dengan empat perusahaan yang ia dirikan, yaitu kafe Kopikuni, usaha pertambangan PT Kalimantan Prima Persada, Susi Catering Medan, dan Kuni Technology.

Nama Insanul Fahmi ramai diperbincangkan setelah mengaku sudah menikah Inara Rusli, secara agama alias siri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI