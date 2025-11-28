Profil Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Viral karena Pernikahan Siri dengan Inara Rusli

jpnn.com, JAKARTA - Nama Insanul Fahmi ramai diperbincangkan setelah mengaku sudah menikah Inara Rusli, secara agama alias siri.

Kontroversi ini mencuat setelah istrinya, Wardatina Mawa, melaporkan Fahmi dan Inara ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan.

Wardatina kemudian tampil di podcast Denny Sumargo dan menunjukkan bukti yang diduga terkait hubungan suaminya dengan Inara.

Sementara itu, dalam podcast bersama dr. Richard Lee, Fahmi membantah tuduhan perselingkuhan dan menyebut telah menjatuhkan talak kepada Wardatina.

Nah, siapa sih Insanul Fahmi yang membuat hati Inara Rusli kepincut?

Latar Belakang Singkat

Insanul Fahmi merupakan pria asal Medan berusia 25 tahun. Da menikah dengan Wardatina Mawa pada 27 Januari 2019, dan memiliki satu anak laki-laki.

Fahmi menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komputer di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun ajaran 2022/2023.

Karier dan Usaha

Fahmi dikenal sebagai pengusaha muda dengan empat perusahaan yang ia dirikan, yaitu kafe Kopikuni, usaha pertambangan PT Kalimantan Prima Persada, Susi Catering Medan, dan Kuni Technology.