Profil Lengkap Mitsubishi Xforce Hybrid, Ternyata Pakai Mesin 1.6L

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors akhirnya membuka babak baru di pasar otomotif nasional lewat kehadiran New Mitsubishi Xforce Hybrid.

Model tersebut menjadi kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) pertama Mitsubishi yang dipasarkan di Indonesia.

Sekaligus juga diproduksi secara lokal oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI).

Presiden Direktur PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, mengatakan kehadiran New Xforce Hybrid menjadi tonggak penting dalam perjalanan Mitsubishi di Indonesia.

"Kehadiran model ini makin memperluas pilihan mobilitas bagi pelanggan dengan tetap menghadirkan kepercayaan, keandalan, dan performa berkendara yang menjadi ciri khas Mitsubishi Motors," ujar Kurita saat peluncuran di Jakarta, Kamis (16/7).

Profil New Xforce HEV

Di balik kapnya, New Xforce Hybrid mengombinasikan mesin bensin 1.6 liter DOHC MIVEC, dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga 116 PS dan torsi 255 Nm.

Sistem hybrid generasi kedua Mitsubishi dirancang agar motor listrik menjadi penggerak utama pada kecepatan rendah.