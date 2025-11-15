Profil Motor Listrik Yamaha Aerox-E: Adrenalin, Gaya, dan Karakter

jpnn.com - Lewat kemunculan Aerox-E, Yamaha seperti pengin menepis anggapan bahwa mobilitas elektrik cuma soal efisiensi.

Bagi Yamaha, masih ada adrenalin, gaya, dan karakter—yang semuanya dikemas tanpa suara bising.

Aerox-E, yang baru saja diperkenalkan Yamaha India, langsung mencuri perhatian pasar Asia.

Maklum, Aerox sendiri sudah punya basis penggemar besar, terutama di Indonesia dan Vietnam.

Kini, versi listriknya hadir membawa DNA sport yang sama, hanya saja lebih bersih dan lebih futuristik.

Di balik bodi agresifnya, Yamaha menyematkan motor listrik 12,8 hp dengan torsi 48 Nm.

Angka itu cukup untuk memberikan sensasi tarikan spontan layaknya Aerox bermesin bensin.

Akselerasinya diklaim responsif, cocok untuk menikung di kemacetan atau melesat saat lampu hijau menyala.