Profil Poco X8 Pro, Harga Mulai Rp 4 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Poco kembali menggoda pasar smartphone tanah air lewat peluncuran Poco X8 Pro dengan peningkatan performa dan harga tetap ramah di kantong.

Dibanderol seharga Rp4 jutaan, ponsel menyasar pengguna yang menginginkan performa tinggi tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

PR Manager Poco Indonesia Novita Krisutami menegaskan Poco X8 Pro membawa peningkatan menyeluruh.

"Mulai dari chipset kelas flagship, baterai besar dengan pengisian super cepat, hingga sistem pendingin yang lebih canggih," kata Novita dalam keterangannya, Jumat.

Di sektor dapur pacu, Poco X8 Pro menjadi yang pertama menggunakan chipset Dimensity 8500-Ultra.

Kinerjanya diklaim meningkat signifikan, terutama pada sisi grafis yang naik hingga 25 persen, tetapi tetap efisien dalam konsumsi daya.

Dukungan ray tracing berbasis hardware juga menjadi nilai tambah, menghadirkan visual gim yang lebih realistis dengan efek cahaya dan refleksi yang detail.

Menjaga performa tetap stabil, Poco menyematkan sistem pendingin 3D Dual-layer IceLoop seluas 5.300 mm².