Profil Singkat MGS6 EV: Kenyamanan dan Performa Jadi Nilai Utama

jpnn.com, JAKARTA - Pilihan SUV listrik di tanah air kembali bertambah. MG Motor Indonesia baru saja membuka selubung MGS6 EV.

SUV dua baris bangku itu memboyong kombinasi jarak tempuh jauh dan kabin lapang yang siap diajak plesiran tanpa rasa cemas kehabisan daya.

"MGS6 EV dikembangkan dengan menitikberatkan kenyamanan, performa, dan teknologi. Kami ingin menghadirkan kenyamanan yang membuat waktu bersama keluarga terasa lebih istimewa," kata CEO MG Motor Indonesia Jason Huang saat peluncuran di Jakarta, Rabu (14/10).

Secara tampilan dan spesifikasi, mobil cukup mencuri perhatian. Berbekal baterai 77 kWh, MGS6 EV diklaim sanggup menempuh perjalanan hingga 605 km (standar NEDC) dalam sekali pengisian penuh.

Soal pengisian daya hariannya juga terbilang praktis—fast charging arus searah (DC) mampu mengisi baterai dari 30 ke 80 persen hanya dalam waktu sekitar 32 menit.

MGS6 EV hadir dalam dua varian rasa performa:



* Max: Menghasilkan tenaga 245 PS dan torsi 350 Nm, sangat mumpuni untuk kebutuhan komuter harian yang responsif.

* Ultra: Menawarkan lonjakan tenaga yang lebih bertenaga hingga 361 PS dengan torsi masif 540 Nm.

Sistem penggerak rodanya juga tersedia dalam dua opsi, Rear Wheel Drive (RWD) dan All-Wheel Drive (AWD).