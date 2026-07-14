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Profil Singkat Wuling Aira EV: Saudara Baru Air EV dengan 5 Pintu

Profil Singkat Wuling Aira EV: Saudara Baru Air EV dengan 5 Pintu
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Wuling Aira EV di pabrik Cikarang, Jawa Barat. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors baru saja memperkenalkan peluru baru di segmen mobil listrik entry level lewat Aira EV.

Model terbaru diposisikan sebagai pelengkap lini kendaraan listrik Wuling dengan membawa sejumlah pembaruan dibanding Air EV, mulai dari desain, dimensi, hingga kelengkapan fitur.

Meski harga resminya baru akan diumumkan di GIIAS 2026, Wuling telah membuka pemesanan awal (pre-booking) di seluruh jaringan diler di Indonesia.

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Bersamaan dengan itu, spesifikasi utama Aira EV juga mulai diungkap ke publik.

Secara desain, Aira EV tampil dengan gaya yang lebih modern dan khas.

Siluet bodinya tetap kompak, tetapi dibalut garis membulat dengan lampu depan dan belakang berbentuk lingkaran.

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Sentuhan warna bodi two-tone turut membuat tampilannya terlihat lebih segar.

Profil Singkat Wuling Aira EV: Saudara Baru Air EV dengan 5 Pintu

Wuling Motors baru saja memperkenalkan peluru baru di segmen mobil listrik entry level lewat Aira EV.

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