Profil SUV Listrik Premium Volvo EX90, Harga Rp 2,5 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Volvo Car menghadirkan SUV listrik premium terbarunya, Volvo EX90, ke pasar Indonesia.
Mobil ramah lingkungan tersebut dijual seharga Rp2,5 miliar dan menjadi model flagship Volvo di segmen elektrifikasi.
Kehadiran all-new Volvo EX90 sekaligus menandai keseriusan Volvo dalam memperluas pasar kendaraan listrik premium di tanah air.
Mobil menyasar konsumen modern yang menginginkan perpaduan kemewahan, teknologi, dan keamanan dalam satu kendaraan.
Chief Executive Officer Volvo Car Indonesia, Koji Horii mengatakan Volvo EX90 dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang nyaman, sekaligus aman dengan dukungan teknologi pintar khas Volvo.
SUV listrik itu dibekali baterai berkapasitas 111 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 600 kilometer dalam sekali pengisian daya.
EX90 sudah mendukung teknologi DC fast charging hingga 250 kW yang memungkinkan baterai terisi dari 10 hingga 80 persen dalam waktu sekitar 30 menit.
Volvo menghadirkan EX90 dalam dua pilihan konfigurasi, yakni Twin Motor dan Twin Motor Performance.
