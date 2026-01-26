Profil Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Kini Jabat Deputi Gubernur Bank Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih.

Keputusan ini diambil melalui proses musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Thomas terpilih untuk menggantikan Juda Agung yang telah mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari lalu.

"Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat bahwa yang diputuskan untuk menjadi Deputi Gubernur BI adalah Thomas Djiwandono," ujar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

Hasil kesepakatan ini dijadwalkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1/2026) esok untuk mendapatkan persetujuan akhir dari pimpinan DPR sebelum dilantik secara resmi.

Profil Singkat Thomas Djiwandono

Pria yang akrab disapa Tommy ini lahir di Jakarta, 7 Mei 1972. Ia memiliki latar belakang keluarga yang erat dengan dunia ekonomi dan pemerintahan.

Ayahnya, Soedradjad Djiwandono, merupakan mantan Gubernur BI periode 1993-1998, sementara ibunya, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, adalah kakak kandung dari Presiden Prabowo Subianto.