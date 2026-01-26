menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Profil Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Kini Jabat Deputi Gubernur Bank Indonesia

Profil Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Kini Jabat Deputi Gubernur Bank Indonesia

Profil Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Kini Jabat Deputi Gubernur Bank Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip foto - Thomas Djiwandono berdiri saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Thomas Djiwandono terpilih sebagai Wamenkeu dalam kabinet itu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/Spt.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih.

Keputusan ini diambil melalui proses musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Thomas terpilih untuk menggantikan Juda Agung yang telah mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari lalu.

Baca Juga:

"Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat bahwa yang diputuskan untuk menjadi Deputi Gubernur BI adalah Thomas Djiwandono," ujar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

Hasil kesepakatan ini dijadwalkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1/2026) esok untuk mendapatkan persetujuan akhir dari pimpinan DPR sebelum dilantik secara resmi.

Profil Singkat Thomas Djiwandono

Baca Juga:

Pria yang akrab disapa Tommy ini lahir di Jakarta, 7 Mei 1972. Ia memiliki latar belakang keluarga yang erat dengan dunia ekonomi dan pemerintahan.

Ayahnya, Soedradjad Djiwandono, merupakan mantan Gubernur BI periode 1993-1998, sementara ibunya, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, adalah kakak kandung dari Presiden Prabowo Subianto.

Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI