Dicopot Purbaya, Berikut Profil Wamenkeu Luky Alfirman yang Dilantik Lagi Menjadi Pendamping Suahasil

jpnn.com, JAKARTA - Luky Alfirman resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Republik Indonesia untuk mendampingi Suahasil Nazara.

Penunjukan ini menjadi sorotan tajam mengingat rekam jejak kariernya yang belum lama ini dicopot dari jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran.

Sebelum menduduki posisi saat ini, Luky Alfirman dikenal sebagai birokrat kawakan yang telah mendedikasikan kariernya di Kementerian Keuangan sejak 1 Maret 1995.

Secara akademis, dia merupakan lulusan Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) serta peraih gelar Master of Arts (MA) dan Doctor of Philosophy (PhD) in Economics dari University of Colorado, Boulder, USA.

Selama berkarier di Kemenkeu, Luky pernah mengemban berbagai posisi strategis seperti Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, hingga Dirjen Perimbangan Keuangan.

Dia juga sempat dipercaya menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden RI pada tahun 2019 dan 2020.

Namun, perjalanan kariernya sempat mengalami tikungan tajam ketika dicopot dari jabatan sebagai Dirjen Anggaran oleh eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 21 April 2026.

Padahal, kursi empuk Dirjen Anggaran tersebut baru dinikmatinya kurang dari setahun setelah dilantik Sri Mulyani pada 23 Mei 2025 bersama 21 pejabat eselon I lainnya.