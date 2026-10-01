Profil Wamenkeu Nurkholisoh Ibnu Aman yang Dilantik Bersama Luky Alfirman

jpnn.com, JAKARTA - Nurkholisoh Ibnu Aman resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk mendampingi Suahasil Nazara, bersama Luky Alfirman.

Nurkholisoh dikenal sebagai ekonom bank sentral (central banker) dan pemegang gelar PhD in Finance.

Berdasarkan ringkasan profil pribadinya, dia menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik (B.Eng.) di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1997–2002 dengan predikat Cum Laude.

Selama di ITB, dia pernah menjadi penerima beasiswa EPSON Indonesia serta SIF-ASEAN Fellow pada tahun 2001.

Dia melanjutkan studi magister (M.Sc.) di bidang Management of Production di Chalmers University of Technology pada tahun 2002–2004 dengan nilai Distinction.

Dia juga mengikuti Summer School di bidang Ekonomi di The London School of Economics and Political Science (LSE) pada Juli 2008 dengan nilai A+.

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Gelar Master of Business Administration (M.B.A.) dalam bidang Finance and Economics diraihnya dari The University of Chicago Booth School of Business pada tahun 2010–2012.

Nurkholisoh kemudian merampungkan pendidikan tingkat doktoral dengan gelar Ph.D. di bidang Finance dari University of Edinburgh Business School pada tahun 2020–2025 melalui tesis "Essays on the Interbank Money Market".