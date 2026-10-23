Program AERLA Selesai, Menteri Brian Beri Pesan Khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) telah menyelesaikan pelaksanaan APTISI Executive Rector Leadership Academy (AERLA) Angkatan I.

Kegiatan itu diakhiri dengan prosesi wisuda AERLA Angkatan I secara resmi di Auditorium Kemendiktisaintek oleh Menteri Diktisaintek pada Jumat (23/4). Wisuda AERLA ini dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI, Prof. Brian Yuliarto, Ph.D di Gedung Kemenristekdikti.

Program AERLA diproyeksikan sebagai program strategis jangka panjang untuk mengakselerasi peningkatan mutu dan tata kelola bagi 70.000 pimpinan PTS di seluruh Indonesia.

Pada Angkatan Pertama ini, sebanyak 40 Rektor dari PTS bereputasi Unggul terpilih untuk mengikuti rangkaian gemblengan kepemimpinan, kolaborasi riset, dan penguatan kemitraan industri yang berlangsung selama tiga hari, 21–23 Oktober 2026.

Menteri Brian memberi apresiasi tinggi terhadap inisiatif APTISI dalam kegiatan pengembangan leadership untuk para rektor rersebut.

Dia menegaskan kementerian berkomitmen memberikan fasilitasi penuh terhadap penguatan kapasitas kepemimpinan perguruan tinggi swasta demi mewujudkan ekosistem Diktisaintek yang berdampak luas bagi masyarakat.

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Menurutnya, ide APTSI untuk menggelar AERLA ini sangat baik untuk bisa dilakukan juga oleh perguruan tinggi negeri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Brian Yuliarto, Ph.D., dalam sambutan sekaligus pembukaan resminya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif APTISI.