jpnn.com, JAKARTA - Ember bekas cat atau pelapis antibocor yang biasanya menumpuk di gudang kini bisa memberikan keuntungan bagi pemiliknya.

PT Adiwisesa Mandiri Building Product Indonesia (AMBPI) melalui AM Mortar menghadirkan program AMPUH (AM Pail Untung Hemat) yang menawarkan cashback hingga Rp 30 ribu kepada konsumen.

Program tersebut berlangsung mulai 23 November 2026 hingga 28 Februari 2027 di sejumlah toko bangunan yang berpartisipasi.

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"Ini menjadi salah satu upaya perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi konsumen," kata Sales & Marketing Department Head PT AMBPI Yadrata dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/11).

Melalui program AMPUH, konsumen dapat menukarkan ember atau kemasan pail kosong berukuran 20 kilogram dengan cashback saat membeli produk AM 110 Waterproof atau AM 115 Waterproof Plus kemasan 20 kilogram.

Konsumen yang membawa pail kosong merek AM berkesempatan mendapatkan cashback Rp 30 ribu, sedangkan pail kosong merek lain dihargai Rp 20 ribu dalam bentuk cashback.

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"Jadi, konsumen tidak hanya mendapatkan solusi perlindungan bangunan dari risiko kebocoran, tetapi juga bisa memperoleh keuntungan dari kemasan kosong yang sebelumnya tidak terpakai," ucapnya.

Program tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi AM Mortar kepada konsumen dengan mendorong pemanfaatan kembali kemasan bekas.