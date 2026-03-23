Program Bag of Happiness Human Initiative Disalurkan untuk 100 Ribu Penerima Manfaat

jpnn.com - Human Initiative (HI) bersama Sahabat Inisiator menyalurkan paket kebahagiaan ke berbagai wilayah di Indonesia dan sejumlah negara melalui program Bag of Happiness.

Program itu menjangkau keluarga prasejahtera, anak yatim, wilayah bencana serta masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam menjalani keseharian selama Ramadhan.

Hingga penutupan program, Bag of Happiness menjangkau 100.170 penerima hak program atau penerima manfaat.

Penyaluran berlangsung di 612 titik wilayah sebaran, mencakup 20 provinsi di Indonesia serta 4 negara yaitu Indonesia, Palestina, Uganda, dan Taiwan.

Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati mengatakan bahwa nilai kemanusiaan merupakan tanggung jawab bersama.

“Dalam isu Bag of Happiness ini, kami menyadari bahwa penting memberikan sebuah makna bahwa humanity adalah tanggung jawab bagi semua pihak, karena nilai kemanusiaan itu punya semua pihak, tidak terkecuali siapa pun,” ujar Tomy dalam keterangannya, pada Minggu (22/3).

“Sehingga kemudian kita harus mengedepankan nilai nilai kemanusiaan kepada sesama," lanjutnya.

Menurut dia, Human Initiative terus melakukan evaluasi dalam setiap pelaksanaan program. Tim melakukan perbaikan agar penyaluran berikutnya berjalan lebih baik.