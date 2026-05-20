Program Bank Makanan Jangkau Masyarakat Rentan di Jakarta Timur
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 4.000 paket makanan siap saji dibagikan kepada masyarakat miskin dan pekerja rentan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Bantuan tersebut disalurkan melalui Program Bank Makanan Baznas dengan dukungan Sedekah Konsumen Alfamidi.
Dalam pelaksanaannya, Baznas bekerja sama dengan Yonif 201/Jaya Yudha untuk mengoperasikan dapur umum lapangan di kawasan Pekayon, Jalan Raya Bogor.
Dapur umum tersebut beroperasi selama dua hari, pada 17 hingga 18 Mei 2026, dan memproduksi ribuan paket makanan setiap hari.
Program ini ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga kurang mampu serta pekerja harian yang beraktivitas di jalanan Ibu Kota.
Pimpinan Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas Idy Muzayyad, mengatakan program tersebut merupakan bentuk pemanfaatan dana sedekah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara cepat.
“Melalui Program Bank Makanan ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat kurang mampu dan pekerja harian bisa mendapatkan asupan makanan bergizi yang layak,” ujar Idy Muzayyad dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5).
Menurut Idy, kehadiran dapur umum lapangan menjadi langkah nyata Baznas untuk memastikan kelompok masyarakat yang berada di garis kemiskinan tetap memiliki akses terhadap pangan sehat.
