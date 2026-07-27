Program Baru UT Pangkalpinang, Masyarakat Belitung Bisa Kuliah Sambil Kerja

jpnn.com, BELITUNG - Kesibukan bekerja tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Semangat itu menjadi dasar kolaborasi antara Universitas Terbuka (UT) Pangkalpinang dan DPRD Kabupaten Belitung dalam memperluas akses kuliah bagi masyarakat.

Kedua lembaga membahas sejumlah peluang kerja sama untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitung.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara, pelaku usaha, pekerja, lulusan SMA dan sederajat, hingga masyarakat umum.

"Melalui sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel, masyarakat tetap dapat mengikuti pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari," kata Direktur UT Pangkalpinang, Unggul Utan Sufandi, Senin (27/7).

Dia mengatakan pendidikan merupakan investasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

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Menurutnya, kerja sama dengan DPRD Kabupaten Belitung menjadi bagian dari komitmen UT untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang terbuka, inklusif, dan dapat dijangkau masyarakat tanpa dibatasi jarak maupun waktu.

“Kami percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Melalui sinergi dengan DPRD Kabupaten Belitung, kami ingin memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala jarak, waktu, maupun pekerjaan,” ujarnya.