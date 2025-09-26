Program Bayi Tabung Anak Kedua Denny Sumargo dan Istri Belum Berhasil

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Denny Sumargo membagikan kabar kurang enak mengenai program bayi tabung (IVF) untuk anak kedua yang dijalani istrinya, Olivia Allan.

Dia menuturkan program bayi tabung tersebut belum berhasil.

"Jadi, aku podcast kan, memang ada rencana waktu itu sama Arif Muhammad aku ngobrol seputar IVF dan memang ada rencana tahun ini kami mau nambah anak dengan program."

"Namun, sorry banget, kami enggak berhasil," ujajr Denny Sumargo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (23/9).

Pria 43 tahun tersebut mengungkapkan penyebab proram bayi tabung anak keduanya itu tak berhasil.

Menurutnya, dua embrio yang semula terlihat potensial ternyata gugur di pertengahan proses.

"Ya, yang waktu itu memang kualitas dari embrionya akhirnya ada dua yang kami lihat punya potensi, akhirnya gugur dalam perjalanan," ucap Denny Sumargo.

Soal rencana menambah momongan lagi, dia menyerahkan hal itu kepada sang istri.