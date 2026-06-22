Program Beasiswa IWIP dan WBN Dukung Lahirnya Talenta Industri Masa Depan

jpnn.com, HALMAHERA TENGAH - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) bersama Weda Bay Nickel (WBN) terus memperkuat komitmen mengembakan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program beasiswa bagi mahasiswa asal Maluku Utara maupun daerah lain.

Program tersebut mencakup pendidikan jenjang sarjana di dalam negeri hingga magister di luar negeri.

Salah satu program yang dijalankan adalah Program Beasiswa Weda Bay yang diluncurkan pada 2021.

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Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Hingga saat ini, sebanyak 92 mahasiswa telah menerima manfaat dari Program Beasiswa Weda Bay. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui sektor pendidikan.

Manager Hubungan Eksternal PT IWIP, Lukman Hakim, mengatakan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

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"Melalui berbagai program pendidikan yang IWIP dan WBN jalankan, kami ingin memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, mengembangkan potensi diri, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik," ujar Lukman.

Salah seorang penerima Program Beasiswa Weda Bay, Salsabilah Irwan, mahasiswa Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Khairun, mengaku bantuan pendidikan tersebut membantu dirinya menyelesaikan studi tanpa terbebani biaya kuliah.