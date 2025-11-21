Program 'Ber-Layar Meraih Cita-Cita' Perkuat Fasilitas Belajar Visual di Sekolah

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - TCL Indonesia bekerja sama dengan Electronic City memperkenalkan program kontribusi sosial bertajuk “Ber-Layar Meraih Cita-Cita” sebagai upaya memperluas akses pembelajaran visual di sekolah-sekolah dasar.

Program ini ditandai dengan seremoni penyerahan TV yang berlangsung di SDN 08 Ragunan, Jakarta Selatan, sebagai simbol dimulainya distribusi perangkat ke sejumlah sekolah.

Melalui program ini, TCL Indonesia menyalurkan 200 unit TV LED 43 inci yang akan diberikan kepada lebih dari 150 sekolah publik terpilih di wilayah Jabodetabek dan Kalimantan.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih modern dan interaktif bagi siswa sekolah dasar.

CEO TCL Indonesia Evan Tang menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi atas dukungan pelanggan terhadap penjualan TV premium TCL berukuran 85 inci dan 98 inci yang dipasarkan secara eksklusif melalui Electronic City.

“Kami percaya bahwa ketika bisnis kami sukses, kami harus memberikan kembali kepada masyarakat,” ujar Evan Tang, dalam keterangannya, Jumat (21/11).

Dia menambahkan, keberhasilan penjualan lini Ultra Big Screen turut mengantarkan TCL meraih dua penghargaan di Electronic City Award, masing-masing untuk kategori The Smart Growth dan The Smartest Category TV Ultra Big Screen.

“Kami sangat antusias untuk menyalurkan 200 unit TV sebagai bagian dari komitmen kami untuk ‘Inspire Greatness’,” katanya.