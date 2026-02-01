Program Berkah Ojek Online MyPertamina, Bagi-bagi 100 Motor untuk Mitra Ojol

jpnn.com, TEGAL - Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh mitra pengemudi ojek online untuk mengumpulkan poin, tukar voucher undian dan meraih kesempatan membawa pulang motor impian melalui program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM).

BOOM di launching pada MyPertamina Wikenfest di Tegal pada 31 Januari 2026.

Sebagai salah satu bentuk apresiasi atas kesetiaan pengemudi ojek online dalam menggunakan produk Pertamina, serta mendorong pengalaman ojek online dalam menggunakan bahan bakar non subsidi dan aplikasi MyPertamina, Pertamina Patra Niaga bagi-bagi total 100 motor bagi ojek online.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengatakan BOOM merupakan program perdana yang secara khusus didedikasikan bagi pengemudi ojek online roda dua yang memiliki peran penting dalam aktivitas mobilitas masyarakat.

“Program Berkah Ojek Online MyPertamina ini kami jalankan perdana di tahun 2026 dan kami dedikasikan untuk para pengemudi ojek online roda dua yang setiap hari menjadi pahlawan jalanan. Mereka bekerja di berbagai kondisi cuaca, memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, dan berperan besar dalam mengantarkan masyarakat dari satu titik ke titik lainnya. Karena itu, kami memprioritaskan roda dua sebagai bentuk perhatian dan apresiasi,” kata Eko.

Eko menambahkan, program BOOM dilaksanakan dalam tiga periode dengan total hadiah sekitar 100 unit sepeda motor yang disiapkan khusus bagi pengemudi ojek online.

“Program ini berjalan dalam tiga periode, masing-masing selama tiga bulan. Hadiah utamanya sekitar 100 unit sepeda motor yang dibagi ke dalam tiga periode, serta hadiah lainnya seperti voucher MyPertamina,” tambahnya.

Program BOOM berlangsung secara nasional mulai 1 Februari hingga 31 Oktober 2026, dan dapat diikuti oleh seluruh mitra pengemudi ojek online dari berbagai platform, antara lain Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive se-Indonesia. Peserta berkesempatan memenangkan sepeda motor dengan cara mengumpulkan poin MyPertamina dan menukarnya menjadi voucher undian elektronik.