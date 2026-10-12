Program Bijak Plastik Sejak Dini Libatkan 5.700 Siswa Jadi Penggerak Lingkungan

jpnn.com - Program edukasi pengelolaan sampah plastik #BijakPlastikSejakDini yang digagas Mondelez Indonesia telah menjangkau 23 sekolah dan melibatkan lebih dari 5.700 siswa hingga Juni 2026.

Sejak diluncurkan pada 2021, program tersebut juga telah mengumpulkan 50,2 ton sampah plastik dan 116 ton sampah kemasan dari berbagai jenis.

Memasuki tahun keenam pelaksanaannya, program ini dikembangkan dengan melibatkan siswa sekolah dasar sebagai duta lingkungan. Mereka diharapkan tidak hanya memahami pengelolaan sampah, tetapi juga mengajak teman sebaya menerapkan kebiasaan serupa.

Pengembangan tersebut ditandai melalui lokakarya bertema "Membangun Generasi Peduli Lingkungan yang Aktif dan Inspiratif melalui Duta #BijakPlastikSejakDini" di Jakarta.

Dalam kegiatan itu, empat sekolah baru turut bergabung, yakni SD RK II Fransiscus Padang dan SD Semen Padang di Sumatera Barat, serta SDN Bintaro 01 dan SDN Bintaro 02 di Jakarta.

"Pelibatan anak sebagai duta lingkungan merupakan pengembangan dari program edukasi yang telah berjalan sejak 2021," kata Country Head of Corporate and Government Affairs Mondelez Indonesia, Marfusita Hamburgiwati, Senin (12/10).

Menurut dia, pembentukan kebiasaan mengelola sampah perlu disertai kesempatan bagi anak untuk menerapkannya secara langsung dan mengajak orang lain melakukan hal serupa.

"Tahun ini, kami ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi anak untuk mengambil peran aktif melalui Duta #BijakPlastikSejakDini," ujarnya.