Program BMD Baznas Dongkrak Omzet Pedagang Kantin di Bukittinggi
jpnn.com, BUKITTINGGI - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui program Baznas Microfinance Desa (BMD) Bukittinggi berhasil memberdayakan Yulia Tuntina, pedagang makanan di kantin sekolah Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, hingga mampu meningkatkan omzet usaha menjadi Rp40 juta per bulan.
Yulia Tuntina, penerima manfaat BMD Bukittinggi, menyampaikan apresiasi atas bantuan modal serta pendampingan usaha yang diberikan Baznas. Ia menyebut dukungan tersebut membawa perubahan besar pada usaha makanan dan minuman yang digelutinya.
“Sebelum mendapat bantuan, omzet usaha saya hanya Rp20 juta per bulan. Setelah pendampingan Baznas, omzet naik menjadi Rp40 juta per bulan,” ujar Yulia, dalam keterangannya, Selasa (20/1).
Yulia menuturkan, peningkatan omzet tersebut turut memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya.
Dia mengucapkan terima kasih kepada Baznas dan para muzaki karena bantuan yang diterima membuat usahanya semakin berkembang dan berdaya saing.
Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA., mengapresiasi capaian Yulia yang dinilai mampu memanfaatkan bantuan secara optimal.
Saidah menjelaskan, Yulia yang berdagang aneka gorengan, menu sarapan, dan minuman di kantin sekolah, menunjukkan perkembangan signifikan sejak menjadi mustahik binaan Baznas.
Menurut Saidah, keberhasilan tersebut menjadi bukti efektivitas zakat produktif dalam mendorong UMKM naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.
Baznas melalui program BMD Bukittinggi berhasil meningkatkan omzet pedagang kantin sekolah hingga Rp40 juta per bulan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemda Purbalingga dan BAZNAS Salurkan Rp250 Juta untuk Korban Bencana Sumatra
- Layanan Kesehatan Gratis Diberikan bagi Penyintas Banjir di Tapanuli Tengah
- Dinilai Transparan, BAZNAS Dipilih KPK untuk Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra
- Bantu Korban Banjir Sumatra, Wook Group Salurkan Donasi Melalui BAZNAS RI
- BAZNAS Perbaiki Lima Rumah Tidak Layak Huni di Pematangsiantar
- Malam Tahun Baru, Pemprov Jakarta Sebar Kode QRIS untuk Donasi Korban Banjir Sumatra