jpnn.com, POLEWALI MANDAR - Sebanyak 70 rumah tangga di Desa Kurrak, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kini menikmati sambungan listrik gratis melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bantuan tersebut mengakhiri keterbatasan penerangan yang selama bertahun-tahun dialami warga setempat.

Sebelum mendapatkan sambungan listrik, warga hanya mengandalkan tenaga surya yang sejak 2014 menyediakan penerangan sekitar dua jam setiap malam.

Setelah pukul 20.00 atau 21.00, rumah-rumah kembali gelap. Jaria (28), salah seorang warga, bahkan mengenang sulitnya membantu seorang ibu melahirkan yang harus ditandu melewati jalan perbukitan menuju Puskesmas Pembantu (Pustu) dalam kondisi minim penerangan.

“Kalau ada orang mau melahirkan, terpaksa ditandu ke Pustu. Ditandunya dalam keadaan kesakitan dan gelap, bersama warga-warga di sini,” kenang Jaria.

Kini, keberadaan listrik membuat aktivitas masyarakat lebih mudah, termasuk kegiatan belajar anak-anak pada malam hari. Jaria mengaku bersyukur karena keluarganya dapat beraktivitas dengan lebih nyaman.

Dia juga berharap listrik dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha kecil sehingga menambah peluang ekonomi keluarga.

“Alhamdulillah setelah adanya listrik kami sangat bersyukur karena sudah bisa beraktivitas dengan baik. Anak sekolah juga bisa belajar dengan baik dan kami sangat senang sekali karena sudah terang,” ujarnya.