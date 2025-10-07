Program Cha-Ching Prudential Indonesia Menjangkau Lebih dari 1 Juta Siswa SD

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), bersama Prudence Foundation dan Prestasi Junior Indonesia (PJI), merayakan pencapaian penting program Cha-Ching yang telah menjangkau lebih dari 1 juta siswa sekolah dasar dari 20.000 sekolah di 60 kota/kabupaten, dan lebih dari 31.500 guru di seluruh Indonesia.

Didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, pencapaian ini menandai tonggak besar dalam perjalanan literasi keuangan anak di Indonesia.

Perayaan yang dikemas dalam kegiatan bertajuk “Cha-Ching One Million: Empowering Futures through Financial Education” di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menjadi semakin bermakna karena bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan yang jatuh setiap Oktober dan sejalan dengan program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) yang digagas OJK.

Melalui empat konsep sederhana—Earn (Menghasilkan), Save (Menabung), Spend (Belanja), dan Donate (Berdonasi)—program Cha-Ching membekali siswa dengan pemahaman dasar mengenai nilai kerja keras, pentingnya menabung, kebijaksanaan dalam membelanjakan, dan kepedulian untuk berbagi.

Dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami anak-anak, program ini membantu menanamkan kebiasaan baik sejak dini, sehingga generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang lebih cerdas secara finansial, mandiri, dan peduli pada sesama.

“Pencapaian 1 juta penerima manfaat Cha-Ching bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Prudential Indonesia, menjadi bukti nyata komitmen kami dalam membangun generasi cerdas finansial. Membekali anak sejak dini dengan literasi keuangan bukan hanya edukasi, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri dan tangguh. Kami berterima kasih kepada seluruh mitra dan pemangku kepentingan, serta berkomitmen untuk terus memperluas dampak program ini bagi jutaan anak lainnya di masa depan,” kata Karin Zulkarnaen, Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia.

Nicole Ngeow, Executive Director Prudence Foundation menambahkan di Prudence Foundation, membangun masyarakat yang tangguh adalah inti dari setiap hal yang dilakukan.

"Kami merancang Cha-Ching dengan keyakinan bahwa literasi keuangan adalah keterampilan hidup mendasar untuk membangun masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan. Sejak diluncurkan pada 2011, program ini telah berkembang hingga menjangkau sekolah-sekolah di 16 negara di Asia dan Afrika. Kami sangat bangga merayakan pencapaian Cha-Ching One Million di Indonesia, yang terwujud berkat dukungan kuat dari Kementerian Pendidikan serta komitmen sekolah dan para guru,” katanya.