Program CNG 3 Kilogram Harus Didukung Regulasi DMO Gas Bumi, Begini Penjelasannya

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PKS Mulyanto meminta pemerintah menyiapkan regulasi terkait Domestic Market Obligation (DMO) gas alam atau kewajiban memprioritaskan pemenuhan gas alam untuk stok domestik lebih dahulu.

Anggota Komisi Energi DPR RI Periode 2019-2024 itu mengatakan regulasi DMO tersebut sangat penting untuk menjaga kepastian pasokan dan harga gas domestik untuk program substitusi impor LPG ini.

“Tanpa aturan aturan dikhawatirkan pasokan bahan baku gas bumi ntuk produksi gas CNG 3 kg akan menghadapi kendala seperti yang terjadi dalam program pemanfaatan sumber energi lainnya,” jelas Mulyanto.

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Dia memaparkan regulasi tersebut setidaknya perlu mengatur lima hal pokok. Pertama, penetapan volume minimum gas yang wajib dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga.

Kedua, formula harga gas domestik yang mampu menjaga harga CNG tetap terjangkau bagi masyarakat. Ketiga, kontrak pasokan jangka panjang agar memberikan kepastian bagi investor yang membangun infrastruktur kompresi dan distribusi CNG.

Keempat, skema insentif yang adil bagi produsen gas sehingga kewajiban DMO tidak mengurangi minat investasi di sektor hulu.

Kelima, integrasi pengembangan CNG dengan program jaringan gas rumah tangga (jargas), sehingga CNG dapat menjadi solusi transisi di wilayah yang belum terlayani jaringan pipa.

“Pemerintah dapat mengambil pelajaran dari pengalaman kebijakan DMO batubara untuk pembangkit listrik,” ujar Mulyanto.