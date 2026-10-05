Program CSR Biodigester Sampah Organik Komunal Bank Jakarta, Ubah Sampah Jadi Energi Biogas

jpnn.com, JAKARTA - Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta melaksanakan kunjungan kerja untuk meninjau secara langsung fasilitas pengolahan sampah organik berbasis biodigester komunal yang mampu mengubah sampah menjadi energi biogas di Rusunawa Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (5/10/2026).

Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi menyambut baik inovasi pengolahan sampah organik menggunakan biodigester yang dihadirkan oleh Bank Jakarta bersama mitra. Langkah tersebut dinilai sangat berdampak positif dan signifikan bagi masyarakat pemukiman padat.

"Sekitar 60 persen sampah kita itu organik dari dapur atau rumah tangga yang memang butuh pengolahan khusus. Kami berharap dengan adanya biodigester ini, sampah bisa terolah langsung di tempat dan dihasilkan menjadi energi terbarukan berupa biogas yang bisa digunakan kembali oleh para penghuni rusun untuk memasak," ungkap Ghozi dalam keterangan resmi.

Ghozi mengatakan bahwa dalam peninjauan yang turut dihadiri Kepala Pokja Pengembangan Ekonomi Sirkular Direktorat Pengurangan Sampah/Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Asep Setiawan dan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edy Mulyanto, merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program CSR/TJSL BUMD.

Selain itu, Pansus DPRD DKI Jakarta juga sedang mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait CSR sebagai payung hukum yang lebih kuat.

"Mindset selama ini CSR adalah bentuk sukarela atau hadiah, padahal sebenarnya TJSL ini adalah bentuk kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk BUMD. Kami berharap program ini tidak berhenti di Jakarta Utara saja, tetapi juga dilebarkan ke wilayah lain seperti Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan kawasan padat penduduk lainnya," jelasnya.

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Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menjelaskan bahwa program CSR pembangunan fasilitas biodigester ini merupakan komitmen perseroan dalam membangun ekosistem pengolahan sampah yang berkelanjutan di DKI Jakarta.

"Bagi Bank Jakarta, program lingkungan ini bukan hanya sekadar instalasi, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki manfaat langsung. Pengolahan sampah menjadi energi terbarukan saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi satu kebutuhan bagi Jakarta," jelas Agus.