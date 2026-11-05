Program Diskon Tiket Transportasi Diprediksi Tarik Minat Wisatawan
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Program itu diprediksi menarik minat masyarakat untuk melakukan liburan jarak jauh seperti antar pulau.
Ketua Umum Sobat Pesona Indonesia, Rury Dermawan mengataka, agenda pemerintah untuk memberikan stimulus tiket transportasi akan berdampak positif terhadap sektor pariwisata.
Harga tiket murah akan membuat masyarakat merencanakan libur Nataru jarak jauh, terutama bagi kelas menengah ke atas. Selama ini harga tiket yang cukup mahal menjadi tantangan terbesar sektor pariwisata.
“Program diskon tiket transportasi dalam libur Nataru akan menarik wisatawan kelas menengah ke atas untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Ini memberikan dampak positif untuk mendongkrak wisata nusantara," kata Rury Dermawan dalam keterangan resmi.
Rury menambahkan sektor pariwisata sekarang ini akan sedang mengalami trend positif.
Pertumbuhan pariwisata terus menunjukkan pertumbuhan, baik jumlah wisatawanya, penginapan dan perputaran ekonominya.
Mengenai target Kementerian Pariwisata untuk tahun 2026 ini optimis tercapai, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantaranya.
Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
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