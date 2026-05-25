Program Donasi Pakaian PNM Mekaar, Yanti Pengusaha Laundry Surabaya Ikut Kecipratan Rezeki

jpnn.com - Program donasi pakaian yang digagas PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar turut membawa dampak ekonomi bagi pelaku usaha ultra mikro.

Salah satu manfaat tersebut dirasakan Yanti, pengusaha Laundry Koin di Kota Surabaya sekaligus nasabah PNM Mekaar.

Melalui program RE3 FOR-E (Reduce, Re-love, Restyle for Environment, Economy, Empowerment, and Education), Yanti mengaku usahanya mendapat tambahan pemasukan dari proses pencucian dan perapian pakaian donasi.

“Saya mendapat tambahan order yang membantu operasional usaha laundry tetap berjalan di tengah persaingan usaha yang ketat,” ujar Yanti.

Program tersebut mengajak masyarakat mendonasikan pakaian bekas layak pakai untuk kemudian dicuci, dirapikan, dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Yanti, program itu tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan usaha miliknya, tetapi juga membuka peluang penghasilan tambahan bagi para pekerja dan warga sekitar.

“Selain bisa menambah income, karyawan kami juga mendapat tambahan pekerjaan dan penghasilan. Bahkan warga sekitar juga bisa ikut membantu proses pencucian dan penyortiran pakaian donasi,” tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, PNM melibatkan ratusan nasabah Mekaar yang memiliki usaha laundry. Sebanyak 17 ton pakaian berhasil dikumpulkan dari berbagai wilayah di Indonesia dalam kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-27 PNM.