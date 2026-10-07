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Program E20 Jadi Rencana Pemerintah 5 Tahun ke Depan

Program E20 Jadi Rencana Pemerintah 5 Tahun ke Depan
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Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Indonesia akan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati, termasuk campuran bensin dengan 20 persen bioetanol (E20) dalam lima tahun ke depan.

Zulhas menerapkan E20 karena sebagai bagian dari transisi energi.

Karena itu, dia optimistis Indonesia dapat memproduksi E20 menyusul keberhasilan penerapan biodiesel 50 persen atau B50.

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Menurut dia, pengembangan energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

“Investasi energi terbarukan yang mengurangi ketergantungan pada industri fosil dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Zulhas di Jakarta, Selasa (6/10).

Zulhas mengatakan agenda tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau.

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Zulhas menyebut pengembangan energi terbarukan dan bahan bakar nabati perlu menjadi bagian dari transformasi ekonomi, yang tetap memperhatikan ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan.

Zulhas juga menyampaikan pemerintah tengah membangun pasar karbon yang kredibel dan transparan sebagai salah satu pintu masuk pembiayaan internasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Indonesia akan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati, termasuk campuran bensin

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