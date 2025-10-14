Program Green Policing Ajak Anak-anak Meranti Tanam Pohon di Hutan Mangrove  

jpnn.com, MERANTI - Senin 13 Oktober 2025 Sore suasana di Pantai Gelombang Cinta, Kecamatan Rangsang Pesisir, terasa berbeda.

Di tengah lumpur yang lengket dan udara lembap pesisir, beberapa anak-anak tampak berjalan beriringan sambil menggenggam bibit mangrove di tangan mereka.

Tanpa alas kaki, mereka melangkah mantap meski sesekali tergelincir di tanah becek.

Tawa kecil menyelingi langkah mereka, menciptakan harmoni alami di tepi pantai yang tenang.

Di balik kesederhanaan itu, tersimpan makna besar menanam pohon, menanam harapan.

Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari program Green Policing Polres Kepulauan Meranti, yang digagas untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

Kegiatan ini dipimpin oleh Bhabinkamtibmas Desa Sendaur Brigadir Khairi, bersama masyarakat pesisir.

Ia mengajak anak-anak dan remaja untuk ikut berperan aktif menjaga lingkungan mereka dengan cara sederhana: menanam mangrove.