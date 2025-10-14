menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Program Green Policing Ajak Anak-anak Meranti Tanam Pohon di Hutan Mangrove  

Program Green Policing Ajak Anak-anak Meranti Tanam Pohon di Hutan Mangrove  

Program Green Policing Ajak Anak-anak Meranti Tanam Pohon di Hutan Mangrove  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anak-anak di Meranti saat menanam pohon di hutan Mangrove Pantai Gelombang Cinta, Kecamatan Rangsang Pesisir. Foto:Polres Meranti.

jpnn.com, MERANTI - Senin 13 Oktober 2025 Sore suasana di Pantai Gelombang Cinta, Kecamatan Rangsang Pesisir, terasa berbeda.

Di tengah lumpur yang lengket dan udara lembap pesisir, beberapa anak-anak tampak berjalan beriringan sambil menggenggam bibit mangrove di tangan mereka.

Tanpa alas kaki, mereka melangkah mantap meski sesekali tergelincir di tanah becek.

Baca Juga:

Tawa kecil menyelingi langkah mereka, menciptakan harmoni alami di tepi pantai yang tenang.

Di balik kesederhanaan itu, tersimpan makna besar menanam pohon, menanam harapan.

Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari program Green Policing Polres Kepulauan Meranti, yang digagas untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

Baca Juga:

Kegiatan ini dipimpin oleh Bhabinkamtibmas Desa Sendaur Brigadir Khairi, bersama masyarakat pesisir.

Ia mengajak anak-anak dan remaja untuk ikut berperan aktif menjaga lingkungan mereka dengan cara sederhana: menanam mangrove.

Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari program Green Policing Polres Kepulauan Meranti, yang digagas untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI