Program Hutan AstraPay di Garut Dukung Keberlanjutan Lingkungan dan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan pembayaran digital AstraPay, melaksanakan program Hutan AstraPay dengan menanam 5.000 bibit pohon di Desa Jayamekar, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Program itu menjadi langkah nyata perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.

Hutan AstraPay dilaksanakan melalui kolaborasi dengan IPB University, SMKN 4 Garut, serta FIFGROUP.

Penanaman dilakukan dengan pendekatan agroforestri, yakni mengombinasikan pohon kehutanan bersama tanaman produktif seperti alpukat dan kopi.

Pendekatan itu diharapkan tidak hanya memperkaya keanekaragaman hayati, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi jangka panjang melalui hasil panen yang bisa dikelola masyarakat.

“Program ini merupakan langkah konkret dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat," ungkap Chief Marketing Officer AstraPay Reny Futsy Yama dalam keterangannya, Kamis (2/10).

"Kami percaya, setiap langkah kecil menuju keberlanjutan memberi dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang.”

Hutan AstraPay merupakan bagian dari pilar CSR “APA AJA Bi5aaaaa Hijau” yang berfokus pada pelestarian lingkungan, sejalan dengan komitmen global Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs).