Program Ibu Juara Dairy Champ Dukung Ribuan Perempuan Berdaya & Berkarya

Program Ibu Juara Dairy Champ telah menjangkau lebih dari 1.000 ibu, dengan sekitar 800 peserta aktif yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Foto: dok PT Etika Beverages Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Maret 2025 jumlah penduduk berpendapatan rendah di Indonesia masih mencapai sekitar 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi, kondisi yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. 

Perempuan pun sering kali menjadi penopang perekonomian keluarga dan membantu mencari nafkah.

Data yang sama menyebut 64 persen perempuan bekerja di sektor informal atau mengandalkan usaha mikro berskala terbatas, di saat yang sama UMKM juga menjadi penopang perekonomian nasional.

Namun, perempuan kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap modal usaha, pendampingan, dan peluang ekonomi yang setara. 

Berangkat dari kondisi tersebut, PT Etika Beverages Indonesia melalui merek kental manis dan susu evaporasi Dairy Champ menghadirkan program Ibu Juara Dairy Champ. 

Program pemberdayaan perempuan yang telah berjalan sejak Agustus 2023 ini berfokus pada penguatan peran ibu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kewirausahaan.

“Sekaligus menjadi wujud kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia,” ungkap CEO PT Etika Beverages Indonesia, Airil Haidi Ahmad Rafiae dikutip, Rabu (28/1). 

Hingga saat ini Ibu Juara Dairy Champ telah menjangkau lebih dari 1.000 ibu, dengan sekitar 800 peserta aktif yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.

