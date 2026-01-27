Program Indonesia Bersinar Diperkuat sampai Tingkat Desa
jpnn.com, JAKARTA - Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mengapresiasi kolaborasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia (Apkasi), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam menjalankan Program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) hingga tingkat desa.
Program tersebut ditegaskan melalui Deklarasi Indonesia Bersinar yang digelar di Aula Gedung Olahraga Bukit Tunjuk, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, baru-baru ini.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nasional memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di daerah.
Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, penguatan program pencegahan di tingkat desa menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.
Menurutnya, kehadiran negara harus dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Momentum ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-6 tentang pembangunan dari desa dan poin ke-7 tentang pemberantasan narkoba, serta dukungan regulasi dari Kemendagri dan Kemendes PDT,” ujar Suyudi.
Direktur Eksekutif IBSW Nova Andika menilai, pendekatan kolaboratif yang dilakukan BNN bersama kementerian dan pemerintah daerah merupakan strategi tepat untuk memutus mata rantai peredaran narkoba secara berkelanjutan.
IBSW mengapresiasi kolaborasi BNN dan Kemendes PDT dalam memperkuat Program Indonesia Bersinar hingga desa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dua WNA Diciduk di Apartemen Jakarta Atas Pabrik Vape Berisi Etomidate
- BNN Perkuat Implementasi Visi Prabowo dalam Perang Melawan Narkoba
- Liga Desa 2026 Berakhir, Menteri Yandri Apresiasi Talenta Muda
- Penyelundupan Narkotika Modus Liquid Vape Terbongkar, Bravo, Bea Cukai, BNN & Imigrasi!
- Masuk Kawasan Wisata Lembang, Sopir Bus Pariwisata Dites Urine
- Sinergi Baznas–BNN Perkuat Kesehatan Masyarakat Pascapenindakan Narkoba