menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Program Indonesia Bersinar Diperkuat sampai Tingkat Desa

Program Indonesia Bersinar Diperkuat sampai Tingkat Desa

Program Indonesia Bersinar Diperkuat sampai Tingkat Desa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Deklarasi program Indonesia Bersinar. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mengapresiasi kolaborasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Asosiasi Pemerintah Kabupaten

Seluruh Indonesia (Apkasi), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam menjalankan Program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) hingga tingkat desa.

Program tersebut ditegaskan melalui Deklarasi Indonesia Bersinar yang digelar di Aula Gedung Olahraga Bukit Tunjuk, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nasional memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di daerah.

Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, penguatan program pencegahan di tingkat desa menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.

Menurutnya, kehadiran negara harus dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga:

“Momentum ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-6 tentang pembangunan dari desa dan poin ke-7 tentang pemberantasan narkoba, serta dukungan regulasi dari Kemendagri dan Kemendes PDT,” ujar Suyudi.

Direktur Eksekutif IBSW Nova Andika menilai, pendekatan kolaboratif yang dilakukan BNN bersama kementerian dan pemerintah daerah merupakan strategi tepat untuk memutus mata rantai peredaran narkoba secara berkelanjutan.

IBSW mengapresiasi kolaborasi BNN dan Kemendes PDT dalam memperkuat Program Indonesia Bersinar hingga desa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI