Program Inkubasi Tiga Bulan Dongkrak Omzet UMKM hingga 100 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Uno, menilai program inkubasi UMKM GemaWira selama tiga bulan efektif meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil.
Hal itu tercermin dari peningkatan omzet yang dialami sejumlah peserta, bahkan mencapai 100 persen.
Menurut Sandiaga, program inkubasi tidak hanya berfokus pada pemberian pelatihan, tetapi juga membangun pola pikir dan kemampuan pelaku usaha agar mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.
"Kami ingin para pelaku UMKM tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas. Pendampingan yang intensif harus mampu mengubah cara berpikir pelaku usaha, memperkuat tata kelola bisnis, memanfaatkan teknologi digital, hingga membuka akses terhadap pasar dan pembiayaan," ujar Sandiaga, dalam keterangannya, Kamis (2/7).
Dia mengatakan peningkatan kapasitas pelaku UMKM menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan usaha.
Karena itu, program GemaWira membekali peserta dengan materi penyusunan Business Model Canvas (BMC), pengelolaan keuangan, digital marketing, legalitas usaha, audit bisnis, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Sandiaga menambahkan peningkatan kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada kenaikan omzet, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha.
"Ketika kapasitas pelaku usaha meningkat, maka omzet dan daya saingnya juga akan ikut tumbuh," kata Sandiaga.
Program inkubasi GemaWira selama tiga bulan dinilai efektif meningkatkan omzet dan kapasitas pelaku UMKM.
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