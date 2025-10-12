Program Inovatif Herman Deru Bawa Pemprov Sumsel Sabet TPAKD Award 2025
jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menunjukkan dominasinya dalam pengelolaan ekonomi daerah yang inklusif.
Pemerintah Provinsi Sumsel berhasil meraih TPAKD Award 2025 sebagai provinsi terbaik tingkat regional Sumatera, yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dalam ajang bergengsi nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, kepada Gubernur Sumsel H. Herman Deru, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025, Jumat (10/10/2025) di Jakarta.
Capaian ini menjadi bukti berbagai program unggulan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat, terutama di sektor ekonomi rakyat.
Program seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Seratus Ribu Sultan Muda, serta Program 1 Pelajar 1 Rekening menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan kemandirian finansial masyarakat Sumsel.
Sekda Sumsel, Edward Candra menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama membangun sistem keuangan inklusif di daerah.
“Ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara Pemprov Sumsel, OJK Sumsel, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan akses keuangan daerah,” ujarnya.
Edward menjelaskan keberhasilan ini tak lepas dari konsistensi Pemprov Sumsel dalam menumbuhkan inklusi keuangan.
